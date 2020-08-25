Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ратифікувала дві фінансові угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком на загальну суму в 500 млн євро кредитних коштів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, законопроєкт № 0055 підтримали в цілому 288 народних депутатів.

Угода передбачає залучення коштів позики ЄІБ в розмірі 450 млн євро на капітальний ремонт автодороги М-05 Київ-Одеса, а також на будівництво північної об’їзної дороги Львова.

В рамках угоди буде капітально відремонтовано 314 км автодороги М-05 Київ-Одеса в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Також кошти підуть на будівництво 23 км північній об’їзної дороги Львова.

Як зазначив, коментуючи рішення Ради, міністр інфраструктури Владислав Криклій дорога біля Львова матиме 4 смуги руху, 3 мости, 7 шляхопроводів і 3 естакади.

“Північний об’їзд Львова скоротить час і відведе вантажні потоки від міста, з’єднуючи важливі автошляхи міжнародного значення: М-06 Київ – Чоп з М-09 Львів – Рава Руська, М-10 Львів – Краковець та М-11 Львів – Шегині за маршрутом з України в Польщу і далі до Західної Європи”, – пояснив він.

Крім того, Верховна Рада 273 голосами підтримала законопроєкт № 0056 про ратифікацію ще однієї угоди з ЄІБ.

Вона передбачає залучення кредитних коштів банку і грантових коштів Євросоюзу на реалізацію низки проєктів для поліпшення безпеки руху та впровадження сучасних інтелектуальних систем на транспорті.

Загальна сума кредитних коштів за цією угодою становить 50 млн євро.

Кошти будуть спрямовані на реалізацію наступних проєктів:

• будівництво північно-східної ділянки об’їзної дороги навколо Тернополя;

• будівництво 3-х багаторівневих розв’язок і 2-х шляхопроводів у Львівській і Рівненській областях, а також у районі Тернополя;

• розгортання інтелектуальних транспортних систем для управління і контролю за транспортом.

Очікується, що їх реалізація дозволить поліпшити безпеку руху на дорогах, мінімізуючи кількість ДТП та аварій. А впровадження інтелектуальних транспортних систем “сприятиме подальшій цифровізації процесів на транспорті”.