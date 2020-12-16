Верховна Рада ратифікувала сьогодні Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це повідомляють #Букви.

Проєкт закону №0083 підтримали 303 нардепа.

Угода була підписана 8 жовтня 2020 року в Лондоні президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Як зазначив сьогодні, виступаючи з трибуни ВР, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, угода створює “якісно новий рівень стратегічного партнерства” України і Британії.

Так, створення передбаченої угодою зони вільної торгівлі сприятиме виходу українських компаній на британський ринок.

Документ передбачає лібералізацію двосторонньої торгівлі на рівні, не нижчому, ніж діючий сьогодні режим поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Передбачається поступове створення зони вільної торгівлі між Україною і Британією згідно з графіками скасування ввізного мита. При цьому графіки асиметричні: ввізне мито для України не буде застосовуватися з 2023 року, тоді як ввізне мито для Сполученого Королівства не застосовуватиметься з 2026 року.

Передбачено встановлення Британією безмитних тарифних квот для 36 видів товарів (за чотирма будуть встановлені додаткові обсяги). У свою чергу Україна повинна встановити тарифні квоти для трьох видів товарів і додаткові обсяги для ще двох.

“98% українського експорту не обкладатиметься митом. Починаючи з 2023 року, 100% промислової і сільськогосподарської продукції України будуть звільнені від сплати ввізного мита”, – розповів Кулеба.

Угода врегулює питання: технічних бар’єрів; санітарних і фітосанітарних заходів; торгівлі послугами і електронної торгівлі; руху капіталу; інтелектуальної власності; конкуренції; митні питання; питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями, та інші.

Крім того, документ посилює політичне партнерство України і Британії, виводить на новий рівень стратегічне партнерство в протидії російській агресії проти нашої держави.

Також можуть бути спрощені умови поїздки громадян України до Британії.

“Це новий формат відносин, який передбачає регулярний обмін з важливих питань між Лондоном та Києвом, започатковує його інституційні механізми: Діалог стратегічного партнерства та Торговельний комітет. Угода також передбачає розвиток міграційного діалогу між двома державами, який сприятиме спрощенню умов поїздок українців до Великої Британії”, – наголосив Кулеба.

З огляду на вихід Британії з Євросоюзу, угода дозволить уникнути ситуації, за якої з 1 січня 2021 року потенційно може припинитися режим преференційної торгівлі України з цією країною.

Угода набуде чинності після виконання Великою Британією внутрішньодержавних процедур щодо її ратифікації.