Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ратифікувала чотири інвестиційні угоди між урядами України та Франції на загальну суму 1 мільярд 300 мільйонів євро.

Про це повідомляють #Букви.

Так, нардепи 338 голосами підтримали ратифікацію Рамкового договору між урядами двох країн “щодо офіційної підтримки посилення захисту населення, територій та навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій” (№0115).

Крім того, ратифікована угода “щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства “Українська залізниця” (№0116). “За” проголосував 331 нардеп.

Депутати також підтримали (349 голосами “за”) ратифікацію договору “щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві” (№0117).

Четвертий ратифікований договір стосується “підтримки фінансування проєкту з покращення постачання питної води в Луганській області” (№0118). “За” проголосували 348 нардепів.

Як уточнили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України, чотири інвестиційні угоди передбачають:

1. Оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ “Укрзалізниця”. Очікується постачання 130 електровозів компанії Alstom (80 двосистемних, 50 – односистемних машин). Вартість проєкту – 882,5 млн євро. Очікується створення до 7 тисяч нових робочих місць.

2. Посилення захисту населення України від надзвичайних ситуацій, а саме спільне виробництво 370 одиниць пожежних машин-підйомників для роботи рятувальників на висоті, “яких критично не вистачає”. Вартість реалізації угоди – 300 млн євро.

3. Проєкт з покращення водопостачання в Луганській області, шляхом побудови нових станцій та мереж питної води. Очікується, що понад 1 мільйон споживачів будуть забезпечені якісною водою. Вартість – 70 млн євро.

4. Проєкт з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві. Очікується покращення якості питної води в столиці для понад 25% місцевих жителів. Вартість угоди – 70 мільйонів євро.

Всі проєкти передбачають обов’язкову локалізацію виробництва в Україні на вітчизняних підприємствах (на рівні від 30%).

Проєкти фінансуються за рахунок кредитних коштів держказначейства Франції та французьких банків.