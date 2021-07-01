Про це повідомляють #Букви.
Так, нардепи 338 голосами підтримали ратифікацію Рамкового договору між урядами двох країн “щодо офіційної підтримки посилення захисту населення, територій та навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій” (№0115).
Крім того, ратифікована угода “щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства “Українська залізниця” (№0116). “За” проголосував 331 нардеп.
Депутати також підтримали (349 голосами “за”) ратифікацію договору “щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві” (№0117).
Четвертий ратифікований договір стосується “підтримки фінансування проєкту з покращення постачання питної води в Луганській області” (№0118). “За” проголосували 348 нардепів.
Як уточнили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України, чотири інвестиційні угоди передбачають:
1. Оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ “Укрзалізниця”. Очікується постачання 130 електровозів компанії Alstom (80 двосистемних, 50 – односистемних машин). Вартість проєкту – 882,5 млн євро. Очікується створення до 7 тисяч нових робочих місць.
2. Посилення захисту населення України від надзвичайних ситуацій, а саме спільне виробництво 370 одиниць пожежних машин-підйомників для роботи рятувальників на висоті, “яких критично не вистачає”. Вартість реалізації угоди – 300 млн євро.
3. Проєкт з покращення водопостачання в Луганській області, шляхом побудови нових станцій та мереж питної води. Очікується, що понад 1 мільйон споживачів будуть забезпечені якісною водою. Вартість – 70 млн євро.
4. Проєкт з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві. Очікується покращення якості питної води в столиці для понад 25% місцевих жителів. Вартість угоди – 70 мільйонів євро.
Всі проєкти передбачають обов’язкову локалізацію виробництва в Україні на вітчизняних підприємствах (на рівні від 30%).
Проєкти фінансуються за рахунок кредитних коштів держказначейства Франції та французьких банків.
- У листопаді 2019 року Україна і Франція підписали угоду щодо придбання 20-ти патрульних катерів компанії ОСЕА для прикордонної служби.