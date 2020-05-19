Верховна Рада України сьогодні розблокувала підписання закону про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам ("антиколомойського закону").

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, були розглянуті два проєкти постанов про скасування голосування за зазначений документ.

За перший із них № 2571-д-П авторства позафракційного нардепа Антона Полякова проголосували тільки 78 депутатів.

За другий проєкт постанови № 2571-д-П1 авторства нардепа від “Слуги народу” Олександра Дубінського віддали голоси 84 депутати.

Таким чином, закон про банки тепер може бути підписаний спікером Парламенту Дмитром Разумковим і президентом Володимиром Зеленським.

Що передбачає закон про банки

Законопроєктом передбачено заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.

Власники банку можуть в суді довести незаконність рішення Національного банку і спробувати отримати компенсацію у грошовій формі. Її розмір повинен визначити незалежний міжнародний аудитор.

При цьому визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування. Також неможливе відновлення прав власності колишніх власників банку за рішенням суду.

Варто зазначити, що ухвалення банківського закону – одна з ключових вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні нової кредитної програми.

Закон, зокрема, стосується “ПриватБанку”, який раніше належав олігарху Ігорю Коломойському. Банк був націоналізований, але Коломойський неодноразово заявляв, що планує повернути собі право власності на фінустанову або отримати компенсацію за нього.