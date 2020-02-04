Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкт №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому як закону проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (реєстр. №1049 від 29 серпня 2019 року) за №1049 -П доповів народний депутат Олексій Гончаренко.

За нього проголосували 145 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.

Тепер документ можуть підписати глава ВР Дмитро Разумков і відповідно президент Володимир Зеленський.