Верховна Рада прийняла законопроект, який дозволяє використовувати в Україні незареєстровані, але рекомендовані офіційними органами ряду країн (у тому числі Китаю та США) ліки для лікування COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За законопроект №3268 з приводу лікування коронавірусної хвороби COVID-19 проголосували 312 народних депутатів при необхідних 226.

Законом дозволено застосування незареєстрованих в Україні лікарських засобів, які рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів Америки, країн – членів Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарської Конфедерації, Австралії, Ізраїлю, Канади, Китайської народної республіки, Японії для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у відповідній країні, а також зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, які не визначені інструкцією для медичного застосування, за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) та/або, якщо ці лікарські засоби рекомендовані офіційним органом однієї із зазначених вище країн для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у відповідній країні.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що загальноприйняті регуляторні підходи “не завжди дають відповіді на всі виклики, перед якими надається медична практика”, особливо в умовах епідемії.

Закон набирає чинності з дня його опублікування та діє протягом трьох місяців з дня опублікування.

На даний момент ліків від COVID-19 не існує. Як зазначає Всесвітня організація охорони здоров’я, ряд засобів західної медицини, а також народних або домашніх засобів може сприяти поліпшенню самопочуття і полегшення симптомів COVID-19, але препаратів, які дозволяють запобігти або лікувати дане захворювання, поки немає.