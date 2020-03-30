Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За законопроект №3268 з приводу лікування коронавірусної хвороби COVID-19 проголосували 312 народних депутатів при необхідних 226.
Законом дозволено застосування незареєстрованих в Україні лікарських засобів, які рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів Америки, країн – членів Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарської Конфедерації, Австралії, Ізраїлю, Канади, Китайської народної республіки, Японії для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у відповідній країні, а також зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, які не визначені інструкцією для медичного застосування, за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) та/або, якщо ці лікарські засоби рекомендовані офіційним органом однієї із зазначених вище країн для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у відповідній країні.
У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що загальноприйняті регуляторні підходи “не завжди дають відповіді на всі виклики, перед якими надається медична практика”, особливо в умовах епідемії.
Закон набирає чинності з дня його опублікування та діє протягом трьох місяців з дня опублікування.
На даний момент ліків від COVID-19 не існує. Як зазначає Всесвітня організація охорони здоров’я, ряд засобів західної медицини, а також народних або домашніх засобів може сприяти поліпшенню самопочуття і полегшення симптомів COVID-19, але препаратів, які дозволяють запобігти або лікувати дане захворювання, поки немає.
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