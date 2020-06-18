Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2020 рік, який дозволяє використовувати гроші з фонду боротьби з коронавірусом COVID-19 на будівництво і ремонт доріг, а також закупівлю обладнання для лікарень.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3509 проголосував 331 нардеп.

Документ передбачає внесення змін до статті 28 закону “Про державний бюджет України на 2020 рік”.

Згідно з ними, з фонду боротьби з коронавірусом частина коштів буде спрямована на “придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах, для відділень екстренної (невідкладної) медичної допомоги, що входять до багатопрофільних лікарень, для медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів у сільській місцевості та проведення капітального ремонту, реконструкції цих приміщень”.

Крім того, гроші планується срямувати на “покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення”.

Згідно з пояснювальною запискою, одним із наслідків поширення COVID-19 є зростання безробіття. Тому одним із заходів щодо боротьби з епідемією та її наслідками є забезпечення населення додатковими робочими місцями.

“Важливим є також забезпечення покращення транспортного сполучення для своєчасного надання медичної допомоги населенню, можливості його широкого тестування на наявність коронавірусу. Досягнути цих двох завдань можливо шляхом реалізації інфраструктурних проєктів щодо будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення”, – йдеться в записці.

Очікується, що зміни до держбюджету-2020 дадуть змогу створити майже 12,6 тис. нових робочих місць у дорожній галузі, а також ще майже 50,4 тис. робочих місць у суміжних сферах.