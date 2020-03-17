Відповідний проєкт постанови № 3227 підтримали 269 нардепів, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, проголосували “за” 224 нардепа – від “Слуги народу”, 3 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 16 – від депутатської групи “За майбутнє”, 13 – від групи “Довіра”, 13 позафракційних.

“Верховна Рада України постановляє: дати згоду на призначення президентом України Венедіктової Ірини Валентинівни на посаду генерального прокурора”, – йдеться в документі.

Кандидатуру Венедіктової вніс президент Володимир Зеленський. Він прийшов до Парламенту і закликав нардепів підтримати постанову.

“Переконаний, що професійні і моральні якості запропонованого мною кандидата дадуть можливість забезпечити злагоджену і стабільну роботу органів прокуратури, викорінення корупції в цій системі і ефективне розслідування гучних кримінальних справ. І хочу від себе сказати, що вперше в історії незалежної України генеральним прокурором може стати жінка” , – зазначив Зеленський, виступаючи з трибуни ВР.

Сама Венедіктова заявила, що бачить своїм першочерговим завданням “аудит справ і кадрового стану в прокуратурі”, оскільки є сотні прокурорів, які були звільнені, і є судові рішення про їхнє поновлення.

“Я обіцяю не продавати справи, не зливати їх, не повертати прокурорських перевертнів. Я обіцяю прокурорам відновити потужну державну інституцію, щоб вони відчували себе незалежними, захищеними, потрібними цій державі. Я обіцяю стояти на засадах верховенства права, будувати прокуратуру за міжнародними стандартами” , – заявила вона з трибуни ВР.

При цьому нардепи від “Голосу” і “Європейської Солідарності” заявляли, що Венедіктову призначають для політичних переслідувань опонентів влади, а також згадали, що вона претендувала на посаду судді касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду, але не пройшла конкурс (отримала менший, ніж мінімально допустимий, бал за результатами іспиту).

Нардеп від “Голосу” Інна Совсун окремо вказала на той факт, що Венедіктова виступає за скасування закону про амністію активістів Майдану. У підсумку “Голос”, “Європейська Солідарність”, ВО “Батьківщина” не дали жодного голосу за призначення Венедіктової.

До цього Ірина Венедіктова займала посаду виконуючої обов’язки директора Державного бюро розслідувань (з грудня 2019 року). Раніше вона була народним депутатом від “Слуги народу”.