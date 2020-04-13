Covid-19 Україна

оновлено 13.04.2020 о 15:02

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Рада дозволила обробку персональних даних хворих на СOVID-19 без їх згоди

Верховна Рада дозволила обробку персональних даних хворих на коронавірус без їх згоди.

Понеділок, 13 квітня 2020, 15:32

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За законопроєкт №3320, який передбачає внесення змін до закону “Про захист населення від інфекційних хвороб”, проголосували 332 нардепа.

На період дії карантину з метою боротьби з епідемією дозволяється обробка персональних даних без згоди особи. Ці дані включають інформацію про стан здоров’я пацієнта, місця госпіталізації або самоізоляції, ПІБ, дати народження, місця проживання і роботи.

Через 30 днів після завершення карантину дані підлягають знеособлення або знищення.

Цей законопроєкт також прописує терміни “самоізоляція” (перебування особи у визначеному ним місці на основі особистого зобов’язання) і “обсервація” (перебування особи в спеціалізованому закладі для обстеження і медичного нагляду).

Особи, які виявили бажання покинути територію карантину до його відміни, повинні отримати довідку про можливість виїзду із зони карантину протягом інкубаційного періоду хвороби, яка видається за результатами медичного обстеження в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

На період перебування в самоізоляції, обсервації, у тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих госпіталях) особі видається листок непрацездатності, який оплачується в розмірах і в порядку, встановлених законодавством для осіб, визнаних тимчасово непрацездатними внаслідок захворювання.

Також встановлена ​​можливість оперативно переобладнати приміщення під інфекційні лікарні і залучати медичних працівників для надання медичної допомоги хворим на коронавірус на контрактній основі.

Теги: Законопроект, Верховна Рада, Коронавірус

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