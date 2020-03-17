Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №2539 проголосували 295 нардепів.

Документом передбачається тимчасове (до 31 грудня 2022 року) звільнення від оподаткування податком на додану вартість усіх операцій із ввезення і постачання лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.

Очікується, що це дасть змогу “закуповувати більше медичних товарів при теперішніх обсягах бюджетного фінансування програм у сфері охорони здоров’я”.

Від ПДВ звільнені й закупівлі мед. товарів для виконання програм із боротьби з туберкульозом, малярією тощо.

Перелік лікарських засобів, медичних виробів і допоміжних засобів до них, які закуповуються коштом держбюджету (для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я), порядок їх ввезення, постачання та цільового використання, а також розподілу між обладміністраціями та/або суб’єктами господарювання будуть затверджуватися Кабінетом Міністрів.

Також нардепи ухвалили пов’язаний із попереднім законопроєкт №2538, спрямований на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів. За цей документ проголосували 290 народних обранців.

Протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим документом Кабінет Міністрів повинен буде розробити та затвердити постанову, якою “визначити порядок ввезення, постачання та цільового використання лікарських засобів, медичних виробів і допоміжних засобів до них, що закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я “.

Уряд також має розробити й затвердити перелік лікарських засобів, що закуповуються за кошти держбюджету.

Законом передбачається залучення закупівельної організації до закупівель медичних товарів коштом державного бюджету

При цьому МОЗ залишиться головним розпорядником бюджетних коштів.

Закупівельна організація закуповуватиме мед. товари в рамках певних стратегічних програм.