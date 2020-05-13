Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За законопроєкт № 2823 проголосували 275 народних депутатів.
Так, в документі прописано право Вищої ради правосуддя продовжити термін відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, але не більше ніж на один рік, за зверненням голови суду, в якому суддя перебував у відрядженні, і заяви судді на продовження терміну відрядження.
Пропонується визначити, що суддя, термін відрядження якого закінчився, або щодо якого Вищою радою правосуддя винесено рішення про дострокове закінчення відрядження судді, повертається на роботу в суд, з якого був відряджений.
“Основною метою прийняття законопроєкту є попередження можливості збільшення і так не малого кадрового дефіциту суддів в окремих судах і дестабілізації в здійсненні судочинства, шляхом надання права Вищій раді правосуддя продовження терміну відрядження суддів до іншого суду”, – підкреслюється в пояснювальній записці.
- Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №3354 “Про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати”.