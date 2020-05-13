Верховна Рада України підтримала за основу в першому читанні законопроєкт №2823 "Про внесення змін до закону" Про судоустрій і статус суддів "щодо відрядження суддів у порядку тимчасового переведення судді до іншого суду".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За законопроєкт № 2823 проголосували 275 народних депутатів.

Так, в документі прописано право Вищої ради правосуддя продовжити термін відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, але не більше ніж на один рік, за зверненням голови суду, в якому суддя перебував у відрядженні, і заяви судді на продовження терміну відрядження.

Пропонується визначити, що суддя, термін відрядження якого закінчився, або щодо якого Вищою радою правосуддя винесено рішення про дострокове закінчення відрядження судді, повертається на роботу в суд, з якого був відряджений.

“Основною метою прийняття законопроєкту є попередження можливості збільшення і так не малого кадрового дефіциту суддів в окремих судах і дестабілізації в здійсненні судочинства, шляхом надання права Вищій раді правосуддя продовження терміну відрядження суддів до іншого суду”, – підкреслюється в пояснювальній записці.