Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.
Уточнюється, що даною постановою парламент рекомендував Раді національної безпеки і оборони продовжити терміни застосування санкцій проти російських соціальних мереж.
За даний документ проголосували 248 народних депутатів.
Як відомо, в травнем 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року »Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. У списку юридичних осіб, зокрема, значаться компанії “Яндекс” і “Яндекс.Україна”.
Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу Mail.ru. Заборона була введена на три роки.
- У грудні 2019 року заблоковані російські соціальні мережі увійшли в топ-10 найпопулярніших сайтів в Україні. Зокрема, соцмережа “Однокласники” зайняла 5 місце в рейтингу, російська пошукова система Yandex виявилася на 6 позиції, а “ВКонтакте” посіла 9 місце.