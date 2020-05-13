Верховна Рада підтримала проект №3319 "Про схвалення пропозицій про продовження терміну застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Уточнюється, що даною постановою парламент рекомендував Раді національної безпеки і оборони продовжити терміни застосування санкцій проти російських соціальних мереж.

За даний документ проголосували 248 народних депутатів.

Як відомо, в травнем 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року »Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. У списку юридичних осіб, зокрема, значаться компанії “Яндекс” і “Яндекс.Україна”.

Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу Mail.ru. Заборона була введена на три роки.