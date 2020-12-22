Про це повідомив сьогодні на підсумковій річній прес-конференції голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, інформують #Букви.
“За регламентом неможливе переголосування, бо пан Шкарлет приніс присягу. Повноваження члена Кабінету Міністрів починаються з моменту складення присяги”, – зазначив він.
У свою чергу голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що Шкарлет працював у статусі виконуючого обов’язки міністра близько півроку і “зради” в його роботі не було.
“Якщо ви повернетеся трохи назад і подивитеся, які були застереження по його роботі, коли його призначали в.о., а зараз півроку пройшло, і ні одне із застережень не підтвердилося… Говорили, що зараз скасують ЗНО, буде дуже багато “зради”, повернуться кадри, які не повинні повертатися. За шість місяців нічого такого не сталося”, – оголосив Арахамія.
“Ми вважаємо, що Парламент своє рішення прийняв, і пан Шкарлет буде працювати. А далі будемо дивитися на подальші дії”, – додав він.
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(На відео – з 29:35 і 49:05)
Як відомо, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови Міносвіти. Кандидатура Шкарлета була підтримана мінімальною кількістю голосів (226 нардепів).
Частина нардепів були обурені таким призначенням і скандували “Ганьба!”.
Згодом у фракції “Голосу” заявили, що деякі нардепи від фракції “Опозиційної платформи – За життя”, які нібито проголосували за призначення Шкарлета, в той час були відсутні в залі Парламенту.
В “Європейській Солідарності” повідомили, що вимагатимуть переголосування по Шкарлету.
- 18 грудня після наради фракцій спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що регламентний комітет Верховної Ради перевірить ситуацію із можливим кнопкодавством під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.
- У Верховній Раді України планують посилити відповідальність за кнопкодавство і встановити в залі засідань нові відеокамери.
- У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.
- 21 грудня під будівлею Офісу президента України відбувся мітинг проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти України.