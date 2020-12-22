Переголосування щодо кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти в залі Верховної Ради не буде, незважаючи на можливі факти кнопкодавства.

Про це повідомив сьогодні на підсумковій річній прес-конференції голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, інформують #Букви.

“За регламентом неможливе переголосування, бо пан Шкарлет приніс присягу. Повноваження члена Кабінету Міністрів починаються з моменту складення присяги”, – зазначив він.

У свою чергу голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що Шкарлет працював у статусі виконуючого обов’язки міністра близько півроку і “зради” в його роботі не було.

“Якщо ви повернетеся трохи назад і подивитеся, які були застереження по його роботі, коли його призначали в.о., а зараз півроку пройшло, і ні одне із застережень не підтвердилося… Говорили, що зараз скасують ЗНО, буде дуже багато “зради”, повернуться кадри, які не повинні повертатися. За шість місяців нічого такого не сталося”, – оголосив Арахамія.

“Ми вважаємо, що Парламент своє рішення прийняв, і пан Шкарлет буде працювати. А далі будемо дивитися на подальші дії”, – додав він.

(На відео – з 29:35 і 49:05)

Як відомо, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови Міносвіти. Кандидатура Шкарлета була підтримана мінімальною кількістю голосів (226 нардепів).

Частина нардепів були обурені таким призначенням і скандували “Ганьба!”.

Згодом у фракції “Голосу” заявили, що деякі нардепи від фракції “Опозиційної платформи – За життя”, які нібито проголосували за призначення Шкарлета, в той час були відсутні в залі Парламенту.

В “Європейській Солідарності” повідомили, що вимагатимуть переголосування по Шкарлету.