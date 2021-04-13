Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Нагадаємо, в кінці березня Рада в ході позачергового засідання скасувала заборону на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.
Автори закону підкреслювали, що бюджет України вимагає ресурсів для боротьби з пандемією. Тому з метою наповнення державного бюджету необхідно відновити аукціони з продажу об’єктів великої приватизації.
В парламент внесли постанову №4543-П “Про скасування рішення Верховної Ради України від 30 березня 2021 року про прийняття в цілому як закону України проєкту закону України “Про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.
Фото: #Букви
Депутати аргументували необхідність скасування цього документу тим, що за умов пандемії коронавірусу конкуренція серед інвесторів, особливо іноземних, за об’єкти приватизації в Україні є обмеженою і може призвести до заниження цін на ці стратегічні об’єкти.
За нього проголосували лише 49 при 226 мінімально необхідних.
Таким чином, документ може підписати спікер парламенту Дмитро Разумков і глава держави Володимир Зеленський.
- Верховна Рада України підтримала сьогодні в першому читанні законопроєкт про перелік об’єктів права державної власності (державних підприємств), що не підлягають приватизації.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів планує відновити процес приватизації у 2021 році. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав об’єкти, які хочуть виставити на продаж.