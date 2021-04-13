Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Нагадаємо, в кінці березня Рада в ході позачергового засідання скасувала заборону на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Автори закону підкреслювали, що бюджет України вимагає ресурсів для боротьби з пандемією. Тому з метою наповнення державного бюджету необхідно відновити аукціони з продажу об’єктів великої приватизації.

В парламент внесли постанову №4543-П “Про скасування рішення Верховної Ради України від 30 березня 2021 року про прийняття в цілому як закону України проєкту закону України “Про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

Фото: #Букви

Депутати аргументували необхідність скасування цього документу тим, що за умов пандемії коронавірусу конкуренція серед інвесторів, особливо іноземних, за об’єкти приватизації в Україні є обмеженою і може призвести до заниження цін на ці стратегічні об’єкти.

За нього проголосували лише 49 при 226 мінімально необхідних.

Таким чином, документ може підписати спікер парламенту Дмитро Разумков і глава держави Володимир Зеленський.