Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, сьогодні нардепи зібралися на позачергове засідання, скликане на вимогу президента України Володимира Зеленського.

На порядку денному був розгляд 10 проєктів постанов щодо скасування голосувань ВР. Через ці постанови ухвалені закони про судову реформу та “Укроборонпром” неможливо було відправити на підпис спікеру парламенту Дмитру Разумкову та президентові Зеленському.

Варто зазначити, що засідання проходило при майже пустому залі: зареєструвалися лише 99 народних депутатів. Згідно ж із офіційними даними на сайті ВР, загальна кількість депутатів парламенту – 421 (станом на 20 липня).

Присутні звертали увагу першого віцеспікера Руслана Стефанчука, котрий вів засідання, на той факт, що в залі немає достатньої кількості депутатів для проведення голосувань (що розгляд “має здійснюватися повноважним складом ВР” – при реєстрації хоча б 226 нардепів). Стефанчук, своєю чергою, заявив, що таких обмежень у регламенті Ради немає.

У результаті парламент не підтримав жоден із проєктів постанов. Відтак були розблоковані для підписання наступні законопроєкти:

• № 3711-д (стосується відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України);

• № 5068 (щодо реформування Вищої ради правосуддя);

• № 5069 (про запровадження штрафів за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя);

• № 3822 (про реформування державного концерну “Укроборонпром” та перетворення його на акціонерне товариство).