Верховна Рада України розблокувала підписання двох законопроєктів про "податкову амністію капіталів", котрі були ініційовані президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, було подано 11 проєктів постанов про скасування результатів голосування за ключовий законопроєкт із пакету про “податкову амністію” – № 5153.

Ініціаторами постанов, зокрема, виступили нардепи від ВО “Батьківщина” та “Європейської Солідарності”.

За результатами розгляду всі постанови були відхилені.

Крім того, Рада розглянула 7 проєктів постанов про скасування голосування за документ № 5156. Жоден з них також не був підтриманий.

Відтак, тепер законопроєкти зможе підписати спікер ВР Дмитро Разумков і передати їх на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що документ № 5153 передбачає проведення в період з 1 вересня 2021-го до 1 вересня 2022 рр. одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, які були набуті до 1 січня 2021 року, але з яких не були сплачені податки (так званої податкової амністії капіталів).

Тобто йдеться про надання можливості легалізації доходів (так звана “нульова декларація”).

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування передбачає, зокрема, сплату збору в розмірі від 5% до 11,5%.

Амністією капіталів зможуть скористатися: фізичні особи – резиденти України ( у тому числі самозайняті особи); фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об’єктів декларування чи на момент нарахування доходів, за рахунок яких були отримані об’єкти декларування.

Про те, які активи можуть бути відображені в “нульовій декларації”, що не підлягає легалізації та інші деталі, можна прочитати за посиланням.

Документом № 5156 передбачено, що подача добровільної декларації та сплата суми збору є підставою для звільнення декларанта від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, ЄСВ та пенсійного збору.

Також запроваджується відповідальність за незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інформації, що міститься в добровільній декларації.