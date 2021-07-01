Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, було подано 11 проєктів постанов про скасування результатів голосування за ключовий законопроєкт із пакету про “податкову амністію” – № 5153.
Ініціаторами постанов, зокрема, виступили нардепи від ВО “Батьківщина” та “Європейської Солідарності”.
За результатами розгляду всі постанови були відхилені.
Крім того, Рада розглянула 7 проєктів постанов про скасування голосування за документ № 5156. Жоден з них також не був підтриманий.
Відтак, тепер законопроєкти зможе підписати спікер ВР Дмитро Разумков і передати їх на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Нагадаємо, що документ № 5153 передбачає проведення в період з 1 вересня 2021-го до 1 вересня 2022 рр. одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, які були набуті до 1 січня 2021 року, але з яких не були сплачені податки (так званої податкової амністії капіталів).
Тобто йдеться про надання можливості легалізації доходів (так звана “нульова декларація”).
Одноразове (спеціальне) добровільне декларування передбачає, зокрема, сплату збору в розмірі від 5% до 11,5%.
Амністією капіталів зможуть скористатися: фізичні особи – резиденти України ( у тому числі самозайняті особи); фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об’єктів декларування чи на момент нарахування доходів, за рахунок яких були отримані об’єкти декларування.
Про те, які активи можуть бути відображені в “нульовій декларації”, що не підлягає легалізації та інші деталі, можна прочитати за посиланням.
Документом № 5156 передбачено, що подача добровільної декларації та сплата суми збору є підставою для звільнення декларанта від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, ЄСВ та пенсійного збору.
Також запроваджується відповідальність за незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інформації, що міститься в добровільній декларації.
- 3 червня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому один із президентських законопроєктів, що стосується податкової амністії капіталів.
- 15 червня Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому ключовий президентський законопроєкт, який передбачає запровадження податкової амністії капіталів тривалістю 1 рік. Також були ухвалені ще два законопроєкти із президентського пакету документів щодо “податкової амністії капіталів”.
- П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко зазначив, що пропозиції щодо запровадження так званої “нульової декларації” від монобільшості Зеленського – це удар по середньому класу в Україні, який самотужки створює робочі місця.
- У партії “Європейська Солідарність” вимагали від президента Володимира Зеленського ветувати закон про податкову амністію капіталів, оскільки він вдарить по середньому класу і заробітчанах.