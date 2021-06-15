Про це повідомляють #Букви.

Йдеться про проєкт закону №3450, який Рада ухвалила в лютому цього року.

Згодом документ ветував президент Володимир Зеленський і повернув до ВР із своїми пропозиціями.

Після цього 1 червня парламент повторно ухвалив законопроєкт з пропозиціями глави держави.

Однак нардеп Олександр Дубінський зареєстрував проєкт постанови про скасування рішення ВР від 1 червня. Цю постанову сьогодні і розглядали народні обранці.

Дубінський стверджував, що “в результаті прийняття такого закону допущено грубе порушення ряду статей Конституції України”, а також регламенту Ради.

Пропозиція Дубінського не знайшла підтримки в залі засідань: за його проєкт постанови проголосували лише 86 народних депутатів (при 226 мінімально необхідних).

Відтак, було розблоковано підписання закону №3450 спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, а потім і президентом Володимиром Зеленським.

Станом на зараз документ уже скеровано на підпис главі держави.

Що передбачає закон?

Документ передбачає запуск Єдиного порталу повідомлень для викривачів корупції.

Це буде своєрідна база даних, до якої вноситиметься:

• повідомлена викривачами інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

• інформація про осіб, які мають статус викривачів;

• інформація про стан і результати розгляду повідомлених викривачами можливих фактів корупційних діянь.

Законопроєкт також вносить низку змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства, які гарантуватимуть реалізацію права викривачів на захист у судах з боку адвокатів системи безоплатної правової допомоги (тобто гарантується безплатна правова допомога).

Відповідно до законопроєкту, розмір винагороди викривачів корупції становитиме 10% грошового розміру предмету корупційного злочину або розміру заподіяного державі збитку від злочину. Розмір винагороди не може перевищувати 3 тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на момент скоєння злочину.

В законі виписано, що “за порушення захисту, несанкціонований доступ або зловживання доступом чи порушення цілісності Єдиного порталу повідомлень викривачів, а також за спотворення, незаконне знищення, копіювання, використання, поширення інформації Єдиного порталу настає юридична відповідальність”.