Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розблокувала підписання закону про земельні аукціони.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Вказаний документ (№ 2195) був ухвалений Радою 18 травня після розгляду майже 800 поправок до нього.

Проте до парламенту були внесені сім проєктів постанов про скасування результатів голосування за законопроєкт. Ініціаторами всіх постанов були нардепи від фракції “Батьківщини”.

Сьогодні народні обранці в залі засідань ВР розглянули всі ці проєкти постанов і не підтримали жоден документ.

Таким чином закон тепер може підписати спікер парламенту Дмитро Разумков і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Що передбачає закон про земельні аукціони?

Законопроєкт № 2195 – це останній документ із пакету законів “земельної реформи”.

Проєкт закону дозволяє продавати земельні ділянки та права їх оренди через електронні аукціони.

“Цим проєктом пропонується запровадити обов’язковий продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони. Це забезпечить не тільки підвищення кількості проданих та орендованих об’єктів, а й їхні більші вартість та розмір орендної плати. Крім цього, продаж та передача в користування земельних ділянок через електронні торги забезпечить прозорість процедур, оскільки суб’єктивний вплив на земельні торги буде мінімізований та замінений автоматичними діями електронної системи”, – йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт передбачає, що оголошення про аукціон та документи на лот автоматично відображатимуться на Єдиному державному порталі земельних торгів.

Аукціони проводитимуться онлайн у режимі реального часу в єдиній електронній торговельній системі. Земельні торги будуть проводити не раніше 30 днів та не пізніше 45 днів з дня оприлюднення оголошення про них.

Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди орендаря.

Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, яку продаватимуть з аукціону, становитиме не більше 20 гектарів.

Автори вважають, що це дозволить невеликим фермерським господарствам брати участь у торгах та купувати землю.