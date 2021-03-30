Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4543 проголосували 257 нардепів.

Документ ініційований Кабінетом Міністрів.

Рада ввела заборону на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації в період карантину 2 вересня минулого року. Такий захід вводився тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів карантину через епідемію коронавірусу COVID-19.

Підтриманим сьогодні законопроєктом норма про блокування аукціонів виключається із закону “Про приватизацію державного та комунального майна”. Відтак приватизація великих державних підприємств буде розблокована.

Як зазначили в пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, в першу чергу йдеться про велику приватизацію таких об’єктів: підприємства “Більшовик”, Одеського припортового заводу, Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, “Президент-готелю”.

У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн.

Верховна Рада 30 березня

Верховна Рада 30 березня

Верховна Рада 30 березня

Верховна Рада 30 березня

Верховна Рада 30 березня

Фото: #Букви

  • Верховна Рада України підтримала сьогодні в першому читанні законопроєкт про перелік об’єктів права державної власності (державних підприємств), що не підлягають приватизації.
  • Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів планує відновити процес приватизації у 2021 році. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав об’єкти, які хочуть виставити на продаж.