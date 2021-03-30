Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 4543 проголосували 257 нардепів.
Документ ініційований Кабінетом Міністрів.
Рада ввела заборону на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації в період карантину 2 вересня минулого року. Такий захід вводився тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів карантину через епідемію коронавірусу COVID-19.
Підтриманим сьогодні законопроєктом норма про блокування аукціонів виключається із закону “Про приватизацію державного та комунального майна”. Відтак приватизація великих державних підприємств буде розблокована.
Як зазначили в пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, в першу чергу йдеться про велику приватизацію таких об’єктів: підприємства “Більшовик”, Одеського припортового заводу, Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, “Президент-готелю”.
У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн.
- Верховна Рада України підтримала сьогодні в першому читанні законопроєкт про перелік об’єктів права державної власності (державних підприємств), що не підлягають приватизації.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів планує відновити процес приватизації у 2021 році. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав об’єкти, які хочуть виставити на продаж.