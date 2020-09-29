Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне законопроєкт про особливості організації виборів у період карантину.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, нардепи розпочнуть свою роботу із заяв, оголошень і пропозицій.

Згодом Рада розгляне зміни до держбюджету на 2020 рік (щодо реалізації положень статті закону про ринок природного газу).

У першому читанні народні обранці планують визначитися щодо забезпечення якості навчальної літератури, вдосконалення проходження державної служби та спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.

Крім того, Рада розгляне законопроєкти про вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи та захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Є в порядку денному і посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет; заява про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.