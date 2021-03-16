Верховна Рада України сьогодні розгляне законопроєкти щодо великої приватизації, земельної реформи та розширення повноважень президента.

Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього засідання.

Так, для включення до порядку денного та направлення на висновок Конституційного суду України запланований законопроєкт, яким пропонується розширити конституційні повноваження президента (дозволити йому призначати директорів НАБУ та Державного бюро розслідувань).

Є в порядку денному і два земельні закони: щодо дерегуляції у сфері земельних відносин та продажу земельних ділянок через електронні аукціони.

Крім того, нардепи планують дозволити відкрити інформацію про розмір оплати праці в державних компаніях.

Також заплановано до розгляду законопроєкти щодо розблокування аукціонів з великої приватизації та про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Народні обранці збираються розглянути кілька законопроєктів щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті.