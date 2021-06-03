Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне постанову щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, спочатку нардепи спробують розблокувати підписання раніше ухвалений законів про земельні аукціони (№2195) та про імплементацію міжнародного кримінального та гуманітарного права (№2689).

Далі в порядку денному стоїть проєкт постанови “Про заяву Верховної Ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську”.

У першому читанні заплановані до розгляду законопроєкти, серед яких:

“Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами” (№ 5094);

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій” (№ 4147, 4147-1);

“Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні” (№5109);

“Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор” (№2713, 2713-1, 2713-2, 2713-3, 2713-д);

“Про паспорт громадянина України у формі книжечки” (№3986) тощо.

До другого читання заплановано законопроєкт про запровадження так званого “податку на Google” (який зобов’яже іноземні компанії, що надають електронні послуги в інтернеті, та їхні представництва платити податок до українського бюджету).

Крім того, нардепи планують розглянути президентські законопроєкти, які передбачають запровадження податкової амністії капіталів.

Є в порядку денному і проєкт закону про “вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації”.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.