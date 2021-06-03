Про це свідчить порядок денний засідання.
Так, спочатку нардепи спробують розблокувати підписання раніше ухвалений законів про земельні аукціони (№2195) та про імплементацію міжнародного кримінального та гуманітарного права (№2689).
Далі в порядку денному стоїть проєкт постанови “Про заяву Верховної Ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську”.
У першому читанні заплановані до розгляду законопроєкти, серед яких:
- “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами” (№ 5094);
- “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій” (№ 4147, 4147-1);
- “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні” (№5109);
- “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор” (№2713, 2713-1, 2713-2, 2713-3, 2713-д);
- “Про паспорт громадянина України у формі книжечки” (№3986) тощо.
До другого читання заплановано законопроєкт про запровадження так званого “податку на Google” (який зобов’яже іноземні компанії, що надають електронні послуги в інтернеті, та їхні представництва платити податок до українського бюджету).
Крім того, нардепи планують розглянути президентські законопроєкти, які передбачають запровадження податкової амністії капіталів.
Є в порядку денному і проєкт закону про “вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації”.
Затримання Протасевича
Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.
Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.
Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.
- Глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) після інциденту з Романом Протасевичем вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До того ж кроку вдалася Велика Британія.
- Із середи, 26 травня, Україна припинила авіасполучення з Білоруссю на тлі інциденту з арештом Протасевича. А з 29 травня Україна заборонила використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі.
- Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса. Водночас уряд Литви з 25 травня запровадив заборону на всі авіарейси в країну, які проходять через повітряний простір Білорусі.
- Президент США Джо Байден назвав обурливим інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича. Американський лідер запевнив, що Вашингтон відреагує на це.
- Увечері 24 травня в Мережу виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам. Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.
- 25 травня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.