Про це свідчить порядок денний засідання.
Після виступів та оголошень нардепи розглянуть проєкт закону про пластикові пакети в другому читання.
Також планується розглянути проєкт постанови “Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України”.
Нардепам запропонують включити до порядку денного два законопроєкти “слуг народу”, які відтерміновують обов’язкове озвучування фільмів українською мовою через карантин.
Також у порядку денному є проєкти постанов про визначення двох представників Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України.
З пропозиціями президента України заплановані до розгляду закони: щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю (№3964) і щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів (№3450).
Крім того, сьогодні планується розглянути у першому читанні законопроєкти:
• “Про внесення змін до додатка № 3 до закону “Про державний бюджет України на 2021 рік” щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні” (№ 5589);
• “Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства” (№ 4409);
• “Про кредитні спілки” (№ 5125, 5125-1);
• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення” (№3515, 3515-1).
- 16 січня набула чинності стаття 30 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Вона передбачає, що всі надавачі послуг незалежно від форми власності зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари/роботи/послуги за замовчуванням державною мовою. #Букви розбиралися, чи будуть штрафувати, якщо говориш російською, та спростували найпоширеніші міфи.
- Народні депутати від “Слуги народу” зареєстрували два законопроєкти, якими пропонують скасувати чи відтермінувати штрафи за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
- 3 березня в Києві біля будівлі комітетів Верховної Ради відбулася акція протесту проти внесення змін до закону про забезпечення функціонування української мови як державної.