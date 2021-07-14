Верховна Рада України ухвалила в цілому доопрацьований законопроєкт про доступ адвоката до підсудного з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляють #Букви.

За документ № 2063 проголосували 338 народних депутатів.

Він був підтриманий у ВР ще в лютому цього року, проте згодом ветований президентом. Зеленський надав до законопроєкту пропозиції та рекомендував його доопрацювати.

Законопроєктом вносяться зміни до Кримінально-виконавчого кодексу, Кримінального процесуального кодексу та закону “Про попереднє ув’язнення”.

Серед ключових його положень можна визначити наступні:

• Засудженому, підозрюваному, обвинуваченому гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення): із захисником у кримінальному провадженні; адвокатом (адвокатами); законним представником, який представляє особу під час розгляду адміністративних, цивільних, господарських справ у суді; юристом, фахівцем у галузі права, який представляє особу в Європейському суді з прав людини, а також, якщо засуджений є неповнолітнім.

• Вище зазначені особи мають право на побачення з одним засудженим. Побачення з двома та більше засудженими одночасно не допускається.

• Засуджений має право на таке побачення не більш як з двома особами одночасно.

• Право на побачення із захисником, адвокатом, законним представником тощо мають і особи, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я, поміщені в дисциплінарний ізолятор, карцер або приміщення камерного типу.

• Засуджений, підозрюваний, обвинувачений має право на побачення із захисником, адвокатом тощо без обмеження в часі та кількості – у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні у будь-який час з 8:00 до 20:00 (за власною ініціативою та/або ініціативою захисника).

• Якщо побачення заплановане у вихідні, святкові, неробочі дні, то захисники повинні не пізніше як за 24 години до візиту письмово повідомити про нього адміністрації установи виконання покарань, адміністрації закладу охорони здоров’я, у якому на лікуванні перебуває засуджений.

• Засуджений особисто та безпосередньо має повідомити захисникові, з яким має право на побачення, про небажання продовжувати таке побачення (письмова відмова не приймається).

• Побачення засудженого із захисниками є конфіденційним. Аудіофіксація такого побачення забороняється. Відеофіксація здійснюється відкрито (засуджений та адвокати мають бути повідомлені про місце встановлення відеокамери).

• Під час побачення із захисником присутність персоналу установи виконання покарань забезпечують виключно за письмовою заявою засудженого або захисника.

• Адвоката мають допускати до підзахисного на будь-якій стадії розгляду кримінальної справи, а також виконання покарання.

• Засуджений має право на побачення не більш як з двома близькими родичами одночасно. Кількість таких побачень є необмеженою, за умови проведення не більш як одного побачення на день з тими самими особами.

У пропозиціях Зеленського зазначалося, що попередня редакція законопроєкту не передбачала механізму запобігання можливим зловживанням затриманими особами своїм правом на побачення (що могло “негативно вплинути на стан забезпечення правопорядку в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах”).

Окрім цього, глава держави пропонував усунути невідповідності щодо часу побачень затриманого, підозрюваного, засудженого із захисниками (в законопроєкті одночасно було прописано право на побачення “у будь-який час” та з 7:00 до 20:00).