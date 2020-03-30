Верховна Рада України в ході розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні пішла на технічну перерву до 20:00.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час перерви в залі ВР проведуть кварцування і дезінфекцію.

“Я хочу оголосити технічну перерву для кварцування залу. Прошу прибрати на 30 хвилин ваші речі. Тут буде проведена дезінфекція та кварцування. Через 30 хвилин ми продовжимо. Забирайте свої картки також”, – зазначив Стефанчук.

Перерву оголосили серед розгляду законопроєкту про ринок сільськогосподарської землі після розгляду поправки 3472 (всього їх подано 4018).