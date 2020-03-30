Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Під час перерви в залі ВР проведуть кварцування і дезінфекцію.
“Я хочу оголосити технічну перерву для кварцування залу. Прошу прибрати на 30 хвилин ваші речі. Тут буде проведена дезінфекція та кварцування. Через 30 хвилин ми продовжимо. Забирайте свої картки також”, – зазначив Стефанчук.
Перерву оголосили серед розгляду законопроєкту про ринок сільськогосподарської землі після розгляду поправки 3472 (всього їх подано 4018).
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