Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Відповідне рішення підтримали 292 народних депутати.
Законом передбачається збільшити нижню границю застосування особливої процедури з 500 до 1000 поправок, надати право кожному депутату визначати по одній відхиленій Комітетом поправці до кожної статті прийнятому у першому читанні проєкту, наполягати на їхньому голосуванні з обмеженням загального часу на їхнє обґрунтування до 5 хвилин.
Проєктом закону також пропонується встановити обмежений термін дії цієї процедури впродовж встановленого урядом карантину через коронавірус та протягом 30 днів з дня його відміни.
- Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про зміни до регламенту парламенту, які мають прискорити прийняття “антиколомойського” закону.