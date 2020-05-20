Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до регламенту щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні, яким пропонується удосконалити розгляд за особливою процедурою законопроєктів з великою кількістю поправок.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 292 народних депутати.

Законом передбачається збільшити нижню границю застосування особливої процедури з 500 до 1000 поправок, надати право кожному депутату визначати по одній відхиленій Комітетом поправці до кожної статті прийнятому у першому читанні проєкту, наполягати на їхньому голосуванні з обмеженням загального часу на їхнє обґрунтування до 5 хвилин.

Проєктом закону також пропонується встановити обмежений термін дії цієї процедури впродовж встановленого урядом карантину через коронавірус та протягом 30 днів з дня його відміни.