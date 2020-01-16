Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 2285-д проголосували 260 нардепів: 231 – від “Слуги народу”, 9 – від депутатської групи “За майбутнє”, 15 – від групи “Довіра”, 5 позафракційних.
Законопроєкт № 2285-д охоплює сферу діяльності казино і онлайн-казино, проведення букмекерської діяльності (в тому числі онлайн), випуску і проведення лотерей, ігри в покер в Інтернеті.
Казино пропонується організовувати тільки в “п’ятизіркових” готелях, площа повинна складати не менше 500 квадратних метрів.
Виключається положення про можливість розміщення залів ігрових автоматів і букмекерських пунктів в окремих будівлях. Зали ігрових автоматів пропонується розміщувати виключно в готелях (трьох-, чотирьох, п’ятизіркових).
Встановлюються спеціальні вимоги про відповідність грального обладнання, що використовується для проведення ігор, міжнародним стандартам.
Для казино в Мережі передбачається, що сайт повинен бути в доменній зоні .UA, а у гравця повинна бути можливість встановити добровільні обмеження грошей і часу.
Букмекерську діяльність пропонується здійснювати в Інтернеті або в букмекерських пунктах. Гра в покер, згідно із законопроєктом, можлива в мережі Інтернет, а також офлайн турніри з покеру.
Передбачається збільшення віку гравця з 18 до 21 року. Крім того, встановлюються вимоги до гравців і їх ідентифікації та фінансові санкції за невиконання таких вимог.
Передбачається, що людина зможе сама себе обмежити в праві брати участь в азартних іграх на термін від шести місяців до трьох років. Крім того, близькі можуть попросити суд обмежити право особи брати участь в азартних іграх. Для цього планується створити реєстр самообмеження осіб, доступ до якого не буде відкритим.
Контролювати гральний бізнес повинен спеціальний орган – Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор, підпорядкована Уряду. Вона надаватиме ліцензії організаторам азартних ігор, вестиме передбачені законом реєстри, а також встановить вимоги до сертифікації грального устаткування.
Документом передбачається запровадження єдиної системи онлайн-моніторингу. Це повинно надати можливість державі контролювати діяльність організаторів азартних ігор.
Надходження від легалізації грального бізнесу планується спрямувати на підтримку медицини (в тому числі екстреної), спорту і культури.
Законопроєктом встановлюється обмеження щодо реклами азартних ігор (зокрема щодо зовнішньої реклами, крім вивісок).
- 19 грудня Верховна Рада України скерувала на доопрацювання законопроєкт, спрямований на легалізацію грального бізнесу.
- Згодом Кабінет Міністрів України заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився, щоб всі гральні заклади в країні не працювали з 16:00 20 грудня.
- 14 січня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував підтримати в першому читанні законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу.