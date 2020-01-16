Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2285-д проголосували 260 нардепів: 231 – від “Слуги народу”, 9 – від депутатської групи “За майбутнє”, 15 – від групи “Довіра”, 5 позафракційних.

Законопроєкт № 2285-д охоплює сферу діяльності казино і онлайн-казино, проведення букмекерської діяльності (в тому числі онлайн), випуску і проведення лотерей, ігри в покер в Інтернеті.

Казино пропонується організовувати тільки в “п’ятизіркових” готелях, площа повинна складати не менше 500 квадратних метрів.

Виключається положення про можливість розміщення залів ігрових автоматів і букмекерських пунктів в окремих будівлях. Зали ігрових автоматів пропонується розміщувати виключно в готелях (трьох-, чотирьох, п’ятизіркових).

Встановлюються спеціальні вимоги про відповідність грального обладнання, що використовується для проведення ігор, міжнародним стандартам.

Для казино в Мережі передбачається, що сайт повинен бути в доменній зоні .UA, а у гравця повинна бути можливість встановити добровільні обмеження грошей і часу.

Букмекерську діяльність пропонується здійснювати в Інтернеті або в букмекерських пунктах. Гра в покер, згідно із законопроєктом, можлива в мережі Інтернет, а також офлайн турніри з покеру.

Передбачається збільшення віку гравця з 18 до 21 року. Крім того, встановлюються вимоги до гравців і їх ідентифікації та фінансові санкції за невиконання таких вимог.

Передбачається, що людина зможе сама себе обмежити в праві брати участь в азартних іграх на термін від шести місяців до трьох років. Крім того, близькі можуть попросити суд обмежити право особи брати участь в азартних іграх. Для цього планується створити реєстр самообмеження осіб, доступ до якого не буде відкритим.

Контролювати гральний бізнес повинен спеціальний орган – Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор, підпорядкована Уряду. Вона надаватиме ліцензії організаторам азартних ігор, вестиме передбачені законом реєстри, а також встановить вимоги до сертифікації грального устаткування.

Документом передбачається запровадження єдиної системи онлайн-моніторингу. Це повинно надати можливість державі контролювати діяльність організаторів азартних ігор.

Надходження від легалізації грального бізнесу планується спрямувати на підтримку медицини (в тому числі екстреної), спорту і культури.

Законопроєктом встановлюється обмеження щодо реклами азартних ігор (зокрема щодо зовнішньої реклами, крім вивісок).