Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про оптимізацію функціонування центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 2679 проголосував 261 народний депутат.

Законопроєкт передбачає оптимізацію мережі та функціонування ЦНАП. Зокрема, пропонується ліквідувати центри надання адмінпослуг, утворені районними держадміністраціями.

Надавати послуги пропонується тільки в ЦНАП органів місцевого самоврядування.

Документ також передбачає надання Уряду повноважень встановлювати вимоги до ЦНАПу.

Пропонується утворювати центри надання адмінпослуг у всіх населених пунктах, де проживає більш як 1 тисяча людей. Регулювати питання утворення ЦНАП будуть об’єднані територіальні громади, а старости отримуватимуть окремі функції адміністратора.

Також пропонується вдосконалити доступ до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, зокрема:

• ліквідувати Єдиний державний портал адміністративних послуг;

• створити Єдиний державний веб-портал електронних послуг;

• визначити повноваження Кабінету Міністрів з питань функціонування Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Законопроєкт передбачає дозвіл на надання результатів адмінпослуг іншими видами поштових відправлень, а не тільки рекомендованим листом.