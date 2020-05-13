Про це повідомляють #Букви.
За проєкт закону № 2679 проголосував 261 народний депутат.
Законопроєкт передбачає оптимізацію мережі та функціонування ЦНАП. Зокрема, пропонується ліквідувати центри надання адмінпослуг, утворені районними держадміністраціями.
Надавати послуги пропонується тільки в ЦНАП органів місцевого самоврядування.
Документ також передбачає надання Уряду повноважень встановлювати вимоги до ЦНАПу.
Пропонується утворювати центри надання адмінпослуг у всіх населених пунктах, де проживає більш як 1 тисяча людей. Регулювати питання утворення ЦНАП будуть об’єднані територіальні громади, а старости отримуватимуть окремі функції адміністратора.
Також пропонується вдосконалити доступ до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, зокрема:
• ліквідувати Єдиний державний портал адміністративних послуг;
• створити Єдиний державний веб-портал електронних послуг;
• визначити повноваження Кабінету Міністрів з питань функціонування Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.
Законопроєкт передбачає дозвіл на надання результатів адмінпослуг іншими видами поштових відправлень, а не тільки рекомендованим листом.
- Раніше Кабінет Міністрів затвердив перелік послуг, що надаються в центрах адмінслуг під час карантину.