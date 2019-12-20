Верховна Рада України зробила крок до скасування книг обліку доходів для фізичних осіб-підприємців.

За проєкт закону № 2524 проголосували в першому читанні 299 нардепів, повідомляють #Букви.

Документ передбачає внесення змін до Податкового кодексу України: зокрема, скасування обов’язковості ведення книг обліку доходів для ФОП 1 і 2 групи спрощенців і 3 групи, які не є платниками ПДВ.

Такий платник податків за власним бажанням зможе вести книгу обліку доходів у паперовому або електронному вигляді.

Відповідальність у вигляді штрафів за неведення або помилки в книзі обліку доходів будуть передбачені, тільки якщо ФОП повідомив про бажання її вести.

Законопроєкт також вводить автоматичну реєстрацію в електронному кабінеті отриманих документів від платника податків.

Копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податків, також будуть відображатися в електронному кабінеті.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено “з метою удосконалення роботи з електронним кабінетом платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу та скасування деяких вимог, які втратили актуальність на даному етапі розвитку відносин в податковій сфері”.