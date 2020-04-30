Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає продовження податкових пільг для бізнесу на час карантину.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3329-д проголосували 336 народних обранців.

При цьому нардепи не захотіли ухвалити документ у цілому попри те, що термін дії деяких раніше запроваджених пільг спливає вже сьогодні.

Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу та низки інших законів.

Проєкт закону передбачає:

• продовження ще на місяць звільнення фізичних осіб-підприємців від сплати ЄСВ за себе (на період з 1 по 31 травня 2020 року);

• продовження терміну ненарахування пені по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

• продовження терміну незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені в період з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

• продовження мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

• зменшення вимог до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн гривень до 200 млн гривень;

• продовження терміну дії закону “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків”, який завершується 1 серпня 2020 року, до 2024 року.

Водночас Парламент не обговорював альтернативні законопроєкти, один з яких (№ 3329-2) пропонував звільнити на час карантину від податку на доходи фізосіб і військового збору зарплати медиків і співробітників, які борються з коронавірусом COVID-19.