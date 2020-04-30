Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 3329-д проголосували 336 народних обранців.
При цьому нардепи не захотіли ухвалити документ у цілому попри те, що термін дії деяких раніше запроваджених пільг спливає вже сьогодні.
Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу та низки інших законів.
Проєкт закону передбачає:
• продовження ще на місяць звільнення фізичних осіб-підприємців від сплати ЄСВ за себе (на період з 1 по 31 травня 2020 року);
• продовження терміну ненарахування пені по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;
• продовження терміну незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені в період з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;
• продовження мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;
• зменшення вимог до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн гривень до 200 млн гривень;
• продовження терміну дії закону “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків”, який завершується 1 серпня 2020 року, до 2024 року.
Водночас Парламент не обговорював альтернативні законопроєкти, один з яких (№ 3329-2) пропонував звільнити на час карантину від податку на доходи фізосіб і військового збору зарплати медиків і співробітників, які борються з коронавірусом COVID-19.
- 30 березня Верховна Рада звільнила наймачів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів 11 березня до завершення карантину.
- 17 березня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт, яким передбачається допомога бізнесу в період карантину через спалах коронавірусу COVID-19.