Верховна Рада України підтримала за основу проєкт змін до Податкового кодексу, яким планується розмежувати повноваження Податкової і Митної служб.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт № 2419 підтримав 341 народний обранець.

“Проєкт закону розроблено з метою реалізації концепції однієї юридичної особи для системи центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову і державну митну політику і спрямовано на розмежування функцій Державної податкової служби України та Державної митної служби України”, – наголошується в пояснювальній записці до документа.

Законопроєктом пропонується внести такі зміни до Податкового кодексу України:

• до контролюючих органів належать центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну митну політику і їх територіальні органи (встановлюється чітке розмежування їхніх функцій і повноважень);

• закріплюється статус державних податкових інспекцій як структурних підрозділів територіальних органів Державної податкової служби України;

• порядок інформаційного обміну між Державною податковою службою та Державною митною службою затверджуватиметься Міністерством фінансів України;

• визначено особливості оплати праці та проходження служби державними службовцями ДПСУ та Держмитслужби й їхніх територіальних органів.