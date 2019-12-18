Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Законопроєкт № 2419 підтримав 341 народний обранець.
“Проєкт закону розроблено з метою реалізації концепції однієї юридичної особи для системи центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову і державну митну політику і спрямовано на розмежування функцій Державної податкової служби України та Державної митної служби України”, – наголошується в пояснювальній записці до документа.
Законопроєктом пропонується внести такі зміни до Податкового кодексу України:
• до контролюючих органів належать центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну митну політику і їх територіальні органи (встановлюється чітке розмежування їхніх функцій і повноважень);
• закріплюється статус державних податкових інспекцій як структурних підрозділів територіальних органів Державної податкової служби України;
• порядок інформаційного обміну між Державною податковою службою та Державною митною службою затверджуватиметься Міністерством фінансів України;
• визначено особливості оплати праці та проходження служби державними службовцями ДПСУ та Держмитслужби й їхніх територіальних органів.
- 8 грудня в Україні офіційно запрацювала Державна митна служба, якій передали повноваження Державної фіскальної служби.
- Митниця буде продавати конфісковані товари через систему відкритих торгів Prozorro. Виручені кошти підуть до державного бюджету.