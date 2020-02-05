Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2259 проголосували 369 нардепів: 231 – від “Слуги народу”, 34 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 21 – від “Європейської Солідарності”, 19 – від ВО “Батьківщина”, 17 – від групи “За майбутнє”, 19 – від “Голосу”, 17 – від групи “Довіра”, 11 позафракційних.

Документ спрямований на гармонізацію українського законодавства із законодавством Євросоюзу.

Згідно з пояснювальною запискою, “перегляд чинного законодавства України в сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі обумовлений необхідністю забезпечити ефективне виконання зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”.

Законопроєкт передбачає:

• можливість подачі заявок в електронній формі;

• право подавати заперечення проти заявок на винахід після їх публікації;

• уточнення порядку надання додаткової охорони прав на винаходи;

• розширення переліку зобов’язань суб’єктів прав на винаходи;

• можливість визнавати право на винахід недійсним в адміністративному порядку (post-grant opposition).

“Ухвалення закону забезпечить досягнення європейського рівня охорони права інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі, виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, імплементацію в національне законодавство положень права ЄС в сфері інтелектуальної власності, забезпечить прозорість процедур розпорядження правами інтелектуальної власності, підвищить якість охоронних документів”, – йдеться в пояснювальній записці.