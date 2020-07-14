Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт № 3301 підтримали 274 нардепа.

Проєктом закону передбачається внесення змін до статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України та статті 250 (Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до винесення постанови слідчого судді) Кримінального процесуального кодексу України.

Нардепи пропонують замінити в відповідних нормах слова “завдали значних матеріальних збитків” на “вчинені в значних розмірах” і “вчинені у великих розмірах”. Тим самим кваліфікуючою ознакою визначена вартість автомобілів.

Значним розміром вважається сума від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 тис. 100 до 262 тис. 750 грн), а великим розміром – більше 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 262 тис. 750 грн).

Законопроєкт передбачає посилення кримінальної відповідальності за підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, а також за продаж такого транспортного засобу до 1-1,2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 17-20,4 тис. гривень) або обмеження волі на 3 – 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією, каратимуться позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з конфіскацією майна.

В існуючій редакції подібне порушення тягне за собою штраф у розмірі від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз 2550-4250 тис. гривень) або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.