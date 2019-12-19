Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для "злодіїв у законі".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2513 проголосували 264 народних обранці.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є “припинення діяльності злочинних спільнот, учасників таких спільнот, притягнення до кримінальної відповідальності “злодіїв у законі”, а також інших учасників злочинних спільнот та осіб, причетних до створення та функціонування злочинних спільнот”.

Відповідно до законопроєкту, в Кримінальному кодексі планується передбачити визначення поняття “злодій у законі”.Це людина, яка “дотримується притаманних злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, керує, координує та/або організовує діяльність злочинної спільноти чи її частини або є учасником такої спільноти”.

Організатор злочинної спільноти підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені спільнотою.

До Кримінального кодексу нардепи хочуть внести окрему статтю “Створення злочинної спільноти й перебування особи в статусі “злодій у законі”. За такі порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Звільняється від такої відповідальності учасник злочиннох спільноти, який повідомить правоохоронцям про її існування і про “злодія в законі”, а також сприятиме слідству.

У законопроєкті виписано відповідальність і для замовників злочинів. Так, звернення до “злодія в законі” може спричинити позбавлення волі на 3-5 років із можливою конфіскацією майна. Якщо таке звернення спровокувало тяжкі наслідки – то до позбавлення волі на 5-10 років із конфіскацією майна або без.

Організація “сходки” представників злочинних організацій або спільнот буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Якщо ж учасник такого заходу завчасно “здав” спільників, його звільнять від відповідальності.

За сприяння учасникам злочинної спільноти з боку посадової особи передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на 5-7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.