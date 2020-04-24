Верховна Рада України підтримала сьогодні за основу законопроєкт про внутрішній водний транспорт, який сприятиме реформі річкових перевезень.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 1182-1-д проголосували в першому читанні 243 народні депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, документ спрямований на “розвиток берегової інфраструктури внутрішнього водного транспорту, покращення стану річкового господарства, сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та залучення інвестицій, переорієнтацію вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт”.

Що передбачає законопроєкт:

• З’являються конкретні стимули для переорієнтації вантажопотоків з автомобільних доріг і залізниці на внутрішній водний транспорт.

• Законодавчо регулюється використання річкових водних шляхів і їх берегових смуг, різних видів судів і водних мотоциклів.

• Внутрішні водні шляхи інтегруються в логістичну схему, що дозволить Україні посилити свої позиції в транспортній системі країн-членів ЄС.

• Буде створено Державний фонд розвитку внутрішніх водних шляхів, який необхідний для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі і можливості підвищення пропускної здатності річки.

Як поінформували в прес-службі Міністерства інфраструктури України, законопроєкт “дає старт реформі річкових перевезень, перетворюючи Дніпро у потужну транспортну артерію та запроваджуючи ефективну річкову логістику”.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, ухвалення документа в цілому “дозволить збільшити потік вантажів до 30 млн тонн на рік”. Крім того, впровадження ефективної річкової логістики дозволить перевозити великогабаритні партії вантажів, “заощаджуючи мільйони коштів на ремонти автодоріг, що потерпають та руйнуються від вантажівок “.

“1 мільйон тонн вантажів, перевезених річкою і перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 мільярд грн протягом 4 років”, – зазначив Криклій.

У міністерстві уточнили, що ухвалення законопроєкту в цілому дозволить:

• стимулювати суднобудування, відновити українські підприємства і створити нові робочі місця для людей;

• лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, стимулювати міжнародну торгівлю;

• розвивати водний шлях між Україною і Білоруссю Е-40, який зможе дати додаткові 7 млн тонн вантажів на рік на Дніпрі;

• провести дерегуляцію галузі шляхом введення безкоштовного проходження шлюзів і часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів в морських портах;

• спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів;

• імплементувати європейські норми, а також залучити нові іноземні інвестиції.