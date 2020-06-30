Про це свідчить порядок денний засідання.
Йдеться про законопроєкт №2285-д “Про державне регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор”.
Раніше сьогодні на погоджувальній раді спікер Парламенту Дмитро Разумков повідомив, що даний документ буде розглянутий одним із перших.
“Одне із перших – це питання про так званий гральний бізнес. Його багато місяців готувала робоча група і в Офісі президента, і в профільному комітеті. Саме ці два інститути є головними промоутерами цього напрямку. І, я сподіваюся, що ми зможемо ефективно витратити час при розгляді цього законопроєкту”, – зазначив Разумков.
Серед питань порядку денного у вівторок – президентський законопроєкт №3734 “Про внесення змін до закону України “Про вищу освіту” (щодо особливостей вступу до установи вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб)”.
Також Рада повинна розглянути законопроєкт про внесення змін до регламенту ВР щодо вдосконалення електронної форми документообігу в Парламенті.
Є в порядку денному і проєкт закону “Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові”.
- Національне агентство питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що законопроєкт про легалізацію грального бізнесу несе “численні корупційні ризики” й може призвести до значних збитків держави.
- В січні Парламент прийняв у першому читанні законопроєкт № 2285-д “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”. Законопроєкт охоплює сферу діяльності казино та онлайн-казино, проведення букмекерської діяльності (зокрема онлайн), випуск та проведення лотерей, ігри в покер в Інтернеті. Раніше #Букви розбиралися, що передбачається документом.