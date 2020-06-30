Народні депутати України на сьогоднішньому засіданні планують розглянути в другому читанні законопроєкт про гральний бізнес.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Йдеться про законопроєкт №2285-д “Про державне регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор”.

Раніше сьогодні на погоджувальній раді спікер Парламенту Дмитро Разумков повідомив, що даний документ буде розглянутий одним із перших.

“Одне із перших – це питання про так званий гральний бізнес. Його багато місяців готувала робоча група і в Офісі президента, і в профільному комітеті. Саме ці два інститути є головними промоутерами цього напрямку. І, я сподіваюся, що ми зможемо ефективно витратити час при розгляді цього законопроєкту”, – зазначив Разумков.

Серед питань порядку денного у вівторок – президентський законопроєкт №3734 “Про внесення змін до закону України “Про вищу освіту” (щодо особливостей вступу до установи вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб)”.

Також Рада повинна розглянути законопроєкт про внесення змін до регламенту ВР щодо вдосконалення електронної форми документообігу в Парламенті.

Є в порядку денному і проєкт закону “Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові”.