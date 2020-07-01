Про це свідчить порядок денний засідання.

Нардепи почали розглядати цей документ у другому читанні вчора, 30 червня, але встигли пройти тільки частину правок. Загальна кількість правок до законопроєкту становить близько 3,5 тисяч. Вони розглядалися по авторах, а не по черзі.

До цього документа неможливо застосувати скорочену процедуру або інші механізми щодо прискореного розгляду, тому на проходження всіх правок піде кілька днів.

Крім того, на порядку денному є проект закону про безпечність та якість донорської крові та її компонентів, а також законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі кіновиробництва.

У повторному першому читанні пропонується розглянути проєкт закону щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на отримання земельної частки.

Крім цього, до порядку денного включені законопроєкти про соціальний захист населення в період карантину; про меценатську діяльність в сфері спорту; про нотаріат та інші.