Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне програму діяльності Кабінету Міністрів, а також кадрові призначення в КМУ.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, нардепи обговорять програму діяльності Уряду. Як напередодні заявляв голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія, програму планується відправити на доопрацювання. Раніше з такою рекомендацією виступила низка комітетів ВР.

Також заплановані призначення нових міністрів. Зокрема, Вадим Пристайко може бути звільнений з посади віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Замість нього планується призначити Ольгу Стефанішину (колишнього керівника урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції).

Нардеп від “Слуги народу” Олександр Ткаченко може стати міністром культури та інформаційної політики. Також пропонується призначити міністром охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.

У другому читанні пропонується розглянути законопроєкт про “злодіїв у законі”.

У першому читанні Парламент розгляне зміни до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства і законопроєкт про митний тариф.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення запропонований проєкт по забезпеченню дотримання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ, а також зміни до Бюджетного кодексу.

До розгляду заплановано і питання змін щодо військових звань військовослужбовців.