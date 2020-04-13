Про це повідомляють #Букви.

Раніше розпорядження про скликання засідання підписав голова Парламенту Дмитро Разумков.

“Перш за все, ми повинні розглянути законопроєкт про зміни до державного бюджету України”, – заявив він.

На засіданні розглядатимуться наступні питання:

проєкт закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (друге читання) (№ 2370);

проєкт закону про внесення змін до закону “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (№ 3279);

проєкт закону про внесення змін до закону “Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо запобігання поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) (№ 3320);

проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження навколишнього середовища (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) (№ 2339, 2339-1);

проєкт закону про внесення змін до закону “Про Антимонопольний комітет України” та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (№ 3132).

Буде також розглянуто проєкт закону про внесення зміни до розділу XI “Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю над дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань в ході судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) (№ 3276).

Нардепи розглянуть закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” з пропозиціями президента від 19 лютого (№ 1049).

Є в порядку денному включено 13 проєктів постанов про скасування рішення Верховної Ради від 31 березня про прийняття закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” (№ 2178-10-П (П1-12).