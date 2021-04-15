Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 4643-д про пільгове розмитнення так званих євроблях.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За законопроєкт № 4643-д проголосували 235 нардепів.

Які авто підпадають під спрощене розмитнення

Під спрощене розмитнення підпадають автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Авто має відповідати екологічним стандартам не менше “Євро2” та не походити з країни-агресора.

До другого читання закону встановили обмеження на спрощене розмитнення транспортних засобів, з року випуску яких минуло більш ніж 5 років.

Не можна розмитнити за цією процедурою автівки, що відповідають кодам УКТ ЗЕД 8702 (ТЗ, призначені для перевезення 10 осiб i більше) і 8711 (мотоцикли (включаючі мопеди) та велосипеди), на які раніше поширювалися положення цього документу.

Нова формула розмитнення

Протягом 180 днів митне оформлення таких транспортних засобів особистого користування буде здійснюватися за новою формулою, яка не залежить від вартості автомобіля.

Сума акцизного податку буде визначатися за такою формулою: Ставка = Ставка базова + Vе + Fе.

Ставка базова — це ставка податку в євро за одну одиницю транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минули з року виготовлення транспортного засобу, до року визначення ставки податку.



Інфографіка: rada.gov.ua

Vе — ставка податку в євро за одну одиницю транспортного засобу, що визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в кубічних сантиметрах на коефіцієнт, що становить:

0,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. сантиметрів (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’ємом двигуна 2001−3000 куб. сантиметрів;

0,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’ємом двигуна 3001−4000 куб. сантиметрів;

0,35 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’ємом двигуна 4001−5000 куб. сантиметрів;

0,5 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’ємом двигуна понад 5000 куб. сантиметрів.

Fе — ставка податку в євро за один транспортний засіб, яка становить:

нуль євро для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом;

100 євро для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем);

нуль євро для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та електричним двигуном (одним чи кількома).

Учасник бойових дій може розмитнити євробляху за новою процедурою протягом 270 днів, за умови документального підтвердження його перебування більше ніж 90 днів безпосередньо на території проведення операції Об’єднаних сил з дня набрання чинності законом.

Цей закон набирає чинності на наступний день після опублікування, а вводиться у дію через один місяць з дня набрання ним чинності.