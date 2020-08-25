Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний документ № 3994 проголосували 279 народних депутатів.

“Доручити Кабінету Міністрів України провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України”, – йдеться в тексті постанови.

Так, до 1 жовтня 2020 року має бути створено організаційний комітет, розроблено та затверджено відповідні положення, а також вирішено питання про фінансове і матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу.

В термін до 1 листопада 2020 року планується здійснити всебічне громадське обговорення ескізу великого Державного Герба України.

В термін до 1 грудня 2020 року планується визначити переможця і подати на розгляд Верховної Ради пропозиції за результатами конкурсу.

Позачергове засідання Верховної Ради 25 серпня 2020

Позачергове засідання Верховної Ради 25 серпня 2020

Фото: Ян Доброносов, #Букви

Що відомо про Державний Герб України

19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила малий герб України, вважаючи його головним елементом Великого Державного Герба України.

Герб – один із трьох державних символів нарівні з прапором і гімном.

Гербом України є золотий Тризуб на синьому щиті. Проєкт герба був розроблений групою українських геральдистів – Андрієм Гречилом, Олексієм Коханом і Іваном Турецьким.

Фото: wikipedia.org

28 червня 1996 року було ухвалено Конституцію України, яка в статті 20 проголошувала Тризуб головним елементом великого Державного Герба України. Тризуб визначено як знак княжої держави Володимира Великого і малий Державний герб України. Згідно з Конституцією, Великий Державний Герб повинен встановлюватися в майбутньому, окремим законом Парламенту, з урахуванням малого герба та герба Війська Запорізького.

Великий Державний Герб України ще не затверджено. Міністерство культури з жовтня 2007 року до вересня 2008 року проводило конкурс проєктів Великого Герба України.

У липні 2009 року Кабмін затвердив проєкт Великого Герба. Він включав зображення малого герба в центрі, по боках від нього – фігури лева і запорізького козака, знизу – синьо-жовта стрічка, а зверху – княжа корона.

Але в проєкті залишилася низка помилок і неточностей. Тому його так і не внесли на розгляд Верховної Ради України.

Проєкт Великого Герба України. Фото: Фото: uk.wikipedia.org