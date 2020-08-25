Верховна Рада підтримала проєкт постанови про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний документ № 3994 проголосували 279 народних депутатів.

“Доручити Кабінету Міністрів України провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України”, – йдеться в тексті постанови.

Так, до 1 жовтня 2020 року має бути створено організаційний комітет, розроблено та затверджено відповідні положення, а також вирішено питання про фінансове і матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу.

В термін до 1 листопада 2020 року планується здійснити всебічне громадське обговорення ескізу великого Державного Герба України.

В термін до 1 грудня 2020 року планується визначити переможця і подати на розгляд Верховної Ради пропозиції за результатами конкурсу.

Що відомо про Державний Герб України

19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила малий герб України, вважаючи його головним елементом Великого Державного Герба України.

Герб – один із трьох державних символів нарівні з прапором і гімном.

Гербом України є золотий Тризуб на синьому щиті. Проєкт герба був розроблений групою українських геральдистів – Андрієм Гречилом, Олексієм Коханом і Іваном Турецьким.

28 червня 1996 року було ухвалено Конституцію України, яка в статті 20 проголошувала Тризуб головним елементом великого Державного Герба України. Тризуб визначено як знак княжої держави Володимира Великого і малий Державний герб України. Згідно з Конституцією, Великий Державний Герб повинен встановлюватися в майбутньому, окремим законом Парламенту, з урахуванням малого герба та герба Війська Запорізького.

Великий Державний Герб України ще не затверджено. Міністерство культури з жовтня 2007 року до вересня 2008 року проводило конкурс проєктів Великого Герба України.

У липні 2009 року Кабмін затвердив проєкт Великого Герба. Він включав зображення малого герба в центрі, по боках від нього – фігури лева і запорізького козака, знизу – синьо-жовта стрічка, а зверху – княжа корона.

Але в проєкті залишилася низка помилок і неточностей. Тому його так і не внесли на розгляд Верховної Ради України.