Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3963 в першому читанні проголосували 326 народних депутатів, а в другому і в цілому – 295 (231 – від “Слуги народу”, 26 – від ОПЗЖ, 12 – від “Партії “За майбутнє”, 15 – від групи “Довіра”, 11 позафракційних).

Його ініціював президент Володимир Зеленський.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, проєктом змін до закону України “Про державний бюджет України на 2020 рік” передбачено підвищення мінімальної заробітної плати і встановлення її з 1 вересня на рівні 5000 гривень в місячному розмірі (зростання на 5,86 %).

Як пояснив, представляючи законопроєкт у Раді міністр фінансів Сергій Марченко, для реалізації цього в проєкті передбачено збільшення витрат на 4 млрд гривень за рахунок:

• економії витрат на обслуговування державного боргу в сумі 3,5 млрд гривень;

• перегляду прогнозу доходів держбюджету в зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати: вони зростуть на 500 млн гривень (податок на доходи фізичних осіб в розмірі 400 млн гривень і податок на додану вартість – 100 млн гривень).

У пояснювальній записці говориться, що реалізація передбачених законопроєктом положень “сприятиме підвищенню рівня оплати праці найманих працівників, пожвавленню споживчого попиту і зростанню добробуту громадян”.

Водночас нардепи від “Голосу” та “Європейської Солідарності” зазначали, що таке рішення спровокує додаткове податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців та роботодавців.

Варто відзначити, що зараз, згідно з держбюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4723 грн у місячному розмірі.

Позачергове засідання Верховної Ради 25 серпня 2020

Позачергове засідання Верховної Ради 25 серпня 2020

Позачергове засідання Верховної Ради 25 серпня 2020

Позачергове засідання Верховної Ради 25 серпня 2020

Позачергове засідання Верховної Ради 25 серпня 2020

Позачергове засідання Верховної Ради 25 серпня 2020

Позачергове засідання Верховної Ради 25 серпня 2020

Позачергове засідання Верховної Ради 25 серпня 2020

Фото: Ян Доброносов, #Букви

  • Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання з 1 вересня підняти мінімальну зарплату. Згодом він ініціював відповідний законопроєкт.
  • У “Слузі народу” повідомляли, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня, щоб, серед іншого, ухвалити законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.
  • Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді тричі підвищити мінімальну зарплату.