Верховна Рада України проголосувала за підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня до 5000 гривень.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3963 в першому читанні проголосували 326 народних депутатів, а в другому і в цілому – 295 (231 – від “Слуги народу”, 26 – від ОПЗЖ, 12 – від “Партії “За майбутнє”, 15 – від групи “Довіра”, 11 позафракційних).

Його ініціював президент Володимир Зеленський.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, проєктом змін до закону України “Про державний бюджет України на 2020 рік” передбачено підвищення мінімальної заробітної плати і встановлення її з 1 вересня на рівні 5000 гривень в місячному розмірі (зростання на 5,86 %).

Як пояснив, представляючи законопроєкт у Раді міністр фінансів Сергій Марченко, для реалізації цього в проєкті передбачено збільшення витрат на 4 млрд гривень за рахунок:

• економії витрат на обслуговування державного боргу в сумі 3,5 млрд гривень;

• перегляду прогнозу доходів держбюджету в зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати: вони зростуть на 500 млн гривень (податок на доходи фізичних осіб в розмірі 400 млн гривень і податок на додану вартість – 100 млн гривень).

У пояснювальній записці говориться, що реалізація передбачених законопроєктом положень “сприятиме підвищенню рівня оплати праці найманих працівників, пожвавленню споживчого попиту і зростанню добробуту громадян”.

Водночас нардепи від “Голосу” та “Європейської Солідарності” зазначали, що таке рішення спровокує додаткове податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців та роботодавців.

Варто відзначити, що зараз, згідно з держбюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4723 грн у місячному розмірі.