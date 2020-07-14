Народні депутати сьогодні на позачерговому засіданні Парламенту схвалили в цілому проєкт закону "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, законопроєкт № 2013 підтримав 351 депутат.

Документ встановлює виплату стипендії у підвищеному розмірі не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу та щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам із їх числа, які навчаються, крім повного державного забезпечення, виплачується соціальна стипендія, а курсантам військових навчальних закладів, навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, ліцеїстам військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, з їх числа — посадовий оклад у розмірі не менше 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Після досягнення такими дітьми 18 років – у розмірі не меншому 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики.

Соціальна стипендія та посадовий оклад у розмірі 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму, виплачуються також учням, студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти).

Порядок виплати та розмір соціальної стипендії, посадового окладу затверджується Кабінетом Міністрів України.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.