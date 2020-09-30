Верховна Рада України ухвалила сьогодні в другому читанні і в цілому законопроєкт, яким пропонується залишити "пакунок малюка" в натуральному вигляді (замість його монетизації).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3006а проголосували 264 народні депутати.

Автори документа в пояснювальній записці наголошують, що досі держава здійснювала публічні закупівлі без законодавчого закріплення зазначеної одноразової натуральної допомоги при народженні дитини. Законопроєкт № 3006а передбачає вдосконалення правової та організаційної складової надання “пакунку малюка”.

Згідно із законопроєктом, “вартість одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” становить не менше 3 розмірів прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, встановленого законом на дату її видачі”, і не зараховується в розмір допомоги при народженні дитини.

У документі уточнили перелік одержувачів допомоги “пакунок малюка” в разі відсутності батьків. Ними можуть бути усиновителі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини. Закон надав можливість одержувачам допомоги за їх бажанням з 1 липня 2021 року одержувати виплату грошової компенсації замість “пакунку”. Кабінету Міністрів доручено розробити відповідний порядок.

Як уточнила на своїй сторінці в Facebook один із авторів законопроєкту, нардеп від “Слуги народу” Євгенія Кравчук, не менше 80 % вмісту “пакунку малюка” буде українського виробництва (зокрема, це стосується текстильних виробів).

“Сьогодні ми на законодавчому рівні встановили, що всім відомий “бейбі-бокс” можна буде отримати у натуральній формі. У боксі мають міститися найнеобхідніші для немовляти та його родини предмети, матеріали для раннього розвитку дитини та навчальні корисні матеріали для батьків. “Пакунок малюка” – не лише економія часу та коштів для сімей з малюками, а й така важлива під час кризи підтримка українського виробника. Близько 80 % вмісту пакунку становлять товари локального виробництва. Зокрема, це стосується текстильних виробів”, – зазначила нардеп.

Вона уточнила, що вже з 1 грудня поточного року сім’ї повинні отримати перші “бейбі-бокси”. Ті сім’ї, хто не встиг оформити заявку на отримання пакунку, зможуть отримати банківські картки для нарахування монетизації.

До 31 грудня 2020 року закупівля товарів для комплектування “пакунку малюка” буде здійснюватися через Управління Організації Об’єднаних Націй. Після закупівлі “пакунки” будуть доставляти в пологові будинки і відділи соціального забезпечення населення.

З 1 січня 2021 року забезпечення цією одноразовою допомогою, процедура її замовлення, закупівлі і транспортування до закладів охорони здоров’я (пологові будинки або пологові відділення, перинатальні центри, неонатальні центри тощо) буде здійснюватися відповідно до закону “Про державні закупівлі”.