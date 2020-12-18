Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про пільги і підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4464 проголосували 278 нардепів в першому читанні і 283 – у другому.

Згідно з пояснювальною запискою, документ розроблено “з метою підвищення рівня соціального захисту працівників медичних закладів, що залучені до надання медичних послуг, однак мають вищу немедичну освіту”.

Так, досі біологи, мікробіологи, вірусологи, біохіміки та інші фахівці не отримували доплат, встановлених з початку осені для всіх медиків. І це незважаючи на те, що фахівці медичних лабораторій проводять тестування населення на СOVID-19.

Згідно з документом, біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які задіяні в боротьбі з СOVID-19, будуть призначені доплати до зарплати (у розмірі, визначеному для лікарів).

Законопроєктом також визначається правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою (біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків і т.д.), які працюють в установах охорони здоров’я. На них поширять пільги, встановлені для медиків (право на належні умови праці, регулярне підвищення кваліфікації, безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності, скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку і т.п.).

Відтак, фахівці лабораторій, які проводять тестування хворих на COVID-19, отримають доплати і соціальні пільги, встановлені законом для медиків.

Перелік посад фахівців з вищою немедичною освітою визначає Міністерство охорони здоров’я України.