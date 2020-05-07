Верховна Рада України сьогодні на позачерговому засіданні прийняла за основу та в цілому проєкт закону про підвищення соціального захисту медичних працівників та їхніх сімей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ № 3376-1, внесений керівником фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією, підтримали 340 депутатів.

Закон передбачає, що:

Виплати медикам, які захворіли на COVID-19, прирівнюються до виплат учасників бойових дій.

На випадок встановлення групи інвалідності для медпрацівника внаслідок зараження СOVID-19 – Уряд буде виплачувати компенсацію у розмірі 300 прожиткових мінімумів, що становить 600 тис. грн.

Виплати родині медичного працівника в разі летального випадку становитимуть 750-кратний розмір прожиткового мінімуму, тобто 1,5 млн. грн.

У разі інфікування працівника страхова виплата призначається і виплачується працівникові протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.

В разі смерті працівника страхова виплата призначається і виплачується разово і в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.

Варто зазначити, що у світовій практиці наразі не зафіксовані випадки інвалідності від коронавірусу.

Крім того, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький уточнив, що виплати відбуватимуться лише в тому випадку, якщо у медпрацівників будуть ускладнення від COVID-19.

“У законопроєкті № 3376-1 сказано, що ці виплати за зараження відбуваються тільки в тому випадку, якщо є наслідки такого зараження. Адже ми з вами знаємо, що 90 % хворих на COVID-19 переносять його або безсимптомно, або без наслідків. Там навіть сума більше, ніж в № 3376, але є уточнення, що це йде якщо є ускладнення, якщо воно призвело до інвалідності”, – сказав він.

При цьому нардепи відмовилися підтримати альтернативний законопроєкт № 3376 авторства п’ятого президента України, лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка.

Цей документ передбачав, що держава забезпечує страхові виплати у таких випадках та в таких розмірах:

– у разі інфікування працівника – у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму (200 тисяч грн);

– у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму (1,5 млн. грн).