Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, документ № 3376-1, внесений керівником фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією, підтримали 340 депутатів.
Закон передбачає, що:
- Виплати медикам, які захворіли на COVID-19, прирівнюються до виплат учасників бойових дій.
- На випадок встановлення групи інвалідності для медпрацівника внаслідок зараження СOVID-19 – Уряд буде виплачувати компенсацію у розмірі 300 прожиткових мінімумів, що становить 600 тис. грн.
- Виплати родині медичного працівника в разі летального випадку становитимуть 750-кратний розмір прожиткового мінімуму, тобто 1,5 млн. грн.
- У разі інфікування працівника страхова виплата призначається і виплачується працівникові протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.
- В разі смерті працівника страхова виплата призначається і виплачується разово і в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.
Варто зазначити, що у світовій практиці наразі не зафіксовані випадки інвалідності від коронавірусу.
Крім того, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький уточнив, що виплати відбуватимуться лише в тому випадку, якщо у медпрацівників будуть ускладнення від COVID-19.
“У законопроєкті № 3376-1 сказано, що ці виплати за зараження відбуваються тільки в тому випадку, якщо є наслідки такого зараження. Адже ми з вами знаємо, що 90 % хворих на COVID-19 переносять його або безсимптомно, або без наслідків. Там навіть сума більше, ніж в № 3376, але є уточнення, що це йде якщо є ускладнення, якщо воно призвело до інвалідності”, – сказав він.
При цьому нардепи відмовилися підтримати альтернативний законопроєкт № 3376 авторства п’ятого президента України, лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка.
Цей документ передбачав, що держава забезпечує страхові виплати у таких випадках та в таких розмірах:
– у разі інфікування працівника – у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму (200 тисяч грн);
– у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму (1,5 млн. грн).
- Раніше Петро Порошенко закликав народних депутатів у четвер підтримати законопроєкт “Про обов’язкове страхування лікарів у разі зараження COVID-19”.