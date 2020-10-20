Рада схвалила створення штабу по боротьбі з коронавірусом: деталі

Сьогодні, 20 жовтня, Верховна Рада схвалила проєкт постанови № 4228 - щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ підтримали 308 нардепів.

Згідно з постановою, депутати рекомендують президенту Володимиру Зеленському утворити Національний штаб протидії біологічним загрозам та очолити його для організації оперативного реагування на поширення COVID-19.

Нацштаб повинен:

ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефону лінію, яка має приймати та опрацьовувати звернення громадян, які мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу, організовувати невідкладний забір біологічних матеріалів мобільними бригадами на дому у громадян, координувати проведення тестів на наявність коронавірусу у термін до 48 годин, забезпечувати безкоштовними ліками для амбулаторного лікування хворих, надавати медичні консультації тощо;

забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на COVID-19, а саме – утворити регіональні мережі вірусологічних лабораторій загальною потужністю більше 100 000 досліджень на добу;

сформувати мобільні бригади для забору у пацієнтів біоматеріалу;

створити лабораторії у системі медзакладів МВС, Міноборони, Національної академії медичних наук та МОЗ України;

забезпечити захист медичних працівників;

забезпечити соціальною підтримкою пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Крім того, Уряд повинен, серед іншого, передбачити у проєкті Державного бюджету України на 2021 рік повне фінансування потреб екстреної медичної допомоги, окрему бюджетну програму фінансового забезпечення здійснення заходів боротьби з епідеміями в розмірі щонайменше 500 млн. грн. та бюджетні призначення на підвищення інституціональної спроможності системи протиепідемічного захисту, розбудови мережи інфекційних лікарень та лабораторних центрів в обсязі не менше 1 млрд. гривень.