Рада схвалила створення штабу по боротьбі з коронавірусом: деталі

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, документ підтримали 308 нардепів.
Згідно з постановою, депутати рекомендують президенту Володимиру Зеленському утворити Національний штаб протидії біологічним загрозам та очолити його для організації оперативного реагування на поширення COVID-19.
Нацштаб повинен:
- ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефону лінію, яка має приймати та опрацьовувати звернення громадян, які мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу, організовувати невідкладний забір біологічних матеріалів мобільними бригадами на дому у громадян, координувати проведення тестів на наявність коронавірусу у термін до 48 годин, забезпечувати безкоштовними ліками для амбулаторного лікування хворих, надавати медичні консультації тощо;
- забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на COVID-19, а саме – утворити регіональні мережі вірусологічних лабораторій загальною потужністю більше 100 000 досліджень на добу;
- сформувати мобільні бригади для забору у пацієнтів біоматеріалу;
- створити лабораторії у системі медзакладів МВС, Міноборони, Національної академії медичних наук та МОЗ України;
- забезпечити захист медичних працівників;
- забезпечити соціальною підтримкою пацієнтів з коронавірусною хворобою.
Крім того, Уряд повинен, серед іншого, передбачити у проєкті Державного бюджету України на 2021 рік повне фінансування потреб екстреної медичної допомоги, окрему бюджетну програму фінансового забезпечення здійснення заходів боротьби з епідеміями в розмірі щонайменше 500 млн. грн. та бюджетні призначення на підвищення інституціональної спроможності системи протиепідемічного захисту, розбудови мережи інфекційних лікарень та лабораторних центрів в обсязі не менше 1 млрд. гривень.
- З 19 жовтня в Україні почало діяти новий карантинний поділ регіонів.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що якщо буде понад 9,5 тисяч інфікованих щодоби, влада буде змушена запроваджувати жорсткий карантин.