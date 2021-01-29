Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про виділення компенсацій у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4672 проголосували 311 нардепів у першому читанні і 310 у другому.

Документом вносяться зміни до державного бюджету на 2021 рік.

Так, пропонується передбачити нову бюджетну програму для надання компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на оплату електричної енергії населенням, яке проживає:

• в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості);

• у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (в тому числі в сільській місцевості);

• багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу.

Для надання компенсації передбачено виділення Міністерству соціальної політики України 1,4 млрд гривень.

Як відомо, наприкінці грудня 2020 року Кабінет Міністрів скасував пільговий тариф на перші 100 кВт/год. для побутових споживачів (з 1 січня 2021 року). Раніше побутові споживачі електроенергії платили за перші 100 кВт/год. на місяць по 90 копійок, а за кожний наступний кВт/год – по 168 копійок.

Але Кабмін встановив єдиний тариф – по 1,68 гривень за кВт/год.

Ухвалений сьогодні законопроєкт передбачає компенсації громадянам у зв’язку з таким рішенням Уряду.