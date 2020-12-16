Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 4498 проголосував 251 нардеп.

Варто відзначити, що Бессараб сам подав до ВР заяву про звільнення.

“Прийняти відставку Бессараба Сергія Борисовича з посади міністра у справах ветеранів України”, – йдеться в тексті постанови ВР.

Документ набуває чинності з дня його ухвалення.

Варто відзначити, що сам Бессараб на засіданні Ради був відсутній і звіт про виконану роботу не уявляв, що викликало критику ряду нардепів.

Як повідомила, виступаючи з трибуни ВР, глава парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, Бессараб подав у відставку за власним бажанням “у зв’язку зі станом здоров’я”.

Бессараб був призначений міністром у справах ветеранів 4 березня 2020 року.

У 2012-2014 роках він був першим заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України. З 2015 року Бессараб займав пост командувача АТО, заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Верховна Рада 16 грудня

Варто зазначити, що Рада сьогодні не розглядала питання відставки міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.

“Профільний комітет попросив дати додатковий час на вивчення цього питання та проведення необхідних процедур. Тому є пропозиція сьогодні зняти його з порядку денного”, – заявив спікер ВР Дмитро Разумков.

Верховна Рада 16 грудня

Верховна Рада 16 грудня

Верховна Рада 16 грудня

 