Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови № 4498 проголосував 251 нардеп.

Варто відзначити, що Бессараб сам подав до ВР заяву про звільнення.

“Прийняти відставку Бессараба Сергія Борисовича з посади міністра у справах ветеранів України”, – йдеться в тексті постанови ВР.

Документ набуває чинності з дня його ухвалення.

Варто відзначити, що сам Бессараб на засіданні Ради був відсутній і звіт про виконану роботу не уявляв, що викликало критику ряду нардепів.

Як повідомила, виступаючи з трибуни ВР, глава парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, Бессараб подав у відставку за власним бажанням “у зв’язку зі станом здоров’я”.

Бессараб був призначений міністром у справах ветеранів 4 березня 2020 року.

У 2012-2014 роках він був першим заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України. З 2015 року Бессараб займав пост командувача АТО, заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Варто зазначити, що Рада сьогодні не розглядала питання відставки міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.

“Профільний комітет попросив дати додатковий час на вивчення цього питання та проведення необхідних процедур. Тому є пропозиція сьогодні зняти його з порядку денного”, – заявив спікер ВР Дмитро Разумков.