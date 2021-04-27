Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За документ проголосували 272 депутати ВР.
Законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України положеннями, якими пропонується закріпити правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження.
Законопроєктом, зокрема, передбачається:
- функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування;
- надання доступу до матеріалів, які зберігаються в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування;
- можливість інтеграції інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами у випадках, передбачених законом.
Інформаційно-телекомунікаційною системою досудового розслідування зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.
Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.
Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.
Несанкціоноване втручання у роботу “суду в смартфоні” буде каратися.
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